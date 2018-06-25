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14:55 25.06.2018

Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Крыму украинских моряков, надеется глава МИД

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Денисова в РФ поднимет вопрос освобождения удерживаемых в Крыму украинских моряков, надеется глава МИД

 Вопрос освобождения украинских моряков, которые удерживаются в аннексированном РФ Крыму и объявили голодовку, должен быть поднят уполномоченной Верховной Рады Украины Людмилой Денисовой, которая в настоящее время находится с визитом в РФ, заявляет министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

"Мы занимаемся этим вопросом. Наши консулы не имеют доступа на оккупированную территорию. Но важно, чтобы сейчас этот вопрос также стал частью диалога украинского омбудсмена", - сказал П.Климкин на совместном с главой СБУ Василием Грицаком брифинге в понедельник в Киеве.

Вместе с тем, глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что эту ситуацию "Россия использует так же, как голодовку политзаключенных - как средство давления, как товар". "Сначала нарушив законодательство в Азовском море, российская сторона хочет создать противовес, это у них не получится. А мы будем поддерживать наших соотечественников и делать все, чтобы вытащить их оттуда", - отметил П.Климкин.

Как сообщалось, накануне моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказались от еды.

По данным адвоката Эдема Семедляева, к задержанным моряков не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

Теги: #крым #омбудсмен #денисова #моряки
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