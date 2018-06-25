События

13:57 25.06.2018

Грицак: Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной

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Грицак: Большинство людей из "списка 47" под круглосуточной охраной

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак заявляет, что большинство людей из списка журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ ("список 47"), сейчас под круглосуточной охраной, а также пообещал проинформировать о "российском следе" в деле журналиста Аркадия Бабченко.

На брифинге в понедельник в Киеве он заверил, что большая часть людей из этого списка находятся под круглосуточной охраной: "Что касается тех людей, которые обратились за обеспечением безопасности, то мне некорректно будет называть количество тех людей, но значительная часть из списка 47-ми находится под круглосуточной охраной".

Отвечая на вопрос о расследовании дела А.Бабченко, глава СБУ сказал: "Чрезвычайно активно ведётся расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".

По его словам, для спецслужбы важно качественное документирование обстоятельств этого дела. "Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, а также вы знаете о списке из 47-ми (лиц)", - добавил глава СБУ.

Как сообщалось, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста А.Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" А.Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам А.Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ.

В тот же день стало известно о задержании организатора "убийства" А.Бабченко – Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления говорил об устранении 30 человек в Украине.

Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" А.Цымбалюк, бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство А.Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.

Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о списке 47 потенциальных жертв.

Теги: #грицак #сбу #охрана #список_47
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