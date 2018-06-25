Вступительная кампания-2018 в Украине начинается 2 июля с регистрации электронных кабинетов абитуриентов – Гриневич

Вступительная кампания в высшие учебные заведения Украины начнётся 2 июля, сообщила министр образования и науки Лилия Гриневич.

"Второго июля начнётся регистрация электронных кабинетов абитуриентов и загрузка в них необходимых документов", - сказала Л.Гриневич на пресс-конференции в понедельник в Киеве.

Она также отметила, что в понедельник и во вторник, 25-26 июня, Минобразования протестирует эту систему.

"Именно сегодня мы тестируем (начнём тестировать - ИФ) эту систему, мы ее открываем для всех, хотим увидеть, как она будет работать при нагрузках... Это будет происходить с 15.00 до 16.00", - указала министр.

По словам Л.Гриневич, регистрация электронных кабинетов продлится до 18.00 25 июля.

Она уточнила, что на бюджетную форму обучения можно будет подать семь заявлений на четыре специальности, в то время как количество заявлений на обучение по контракту неограниченно.

Министр также сообщила, что в этом году абитуриент должен самостоятельно рассчитать средний бал аттестата.

"Напоминаю, что отправление сообщений на электронные адреса российских провайдеров не проводится. Внимание: если у вас будет открыт ваш персональный почтовый ящик на mail.ru и на других российских провайдерах, вы не можете им воспользоваться для регистрации в защищённой системе данных, чтобы вы потом не удивлялись, что блокируется ваш электронный кабинет", - обратила внимание глава Минобразования.