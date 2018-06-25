События

13:18 25.06.2018

СБУ совместно с другими структурами вернули или нашли 3224 пленника на Донбассе – Грицак

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СБУ совместно с другими структурами вернули или нашли 3224 пленника на Донбассе – Грицак

 Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак сообщил, что благодаря работе Объединенного центра по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц, заложников и установления местонахождения без вести пропавших в районе проведения АТО (сейчас ООС) на Донбассе и других структур удалось вернуть или найти 3224 украинских пленника.

"Всего в результате кропотливой работы сотрудников этого центра, волонтеров, военных, прокуратуры и других структур нам удалось вернуть или найти 3224 пленника", - сообщил он на совместном с главой МИД Украины Павлом Климкиным брифинге в понедельник в Киеве.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на брифинге презентовали 6 сборников со свидетельствами 435 украинцев - бывших заложников в ОРДЛО.

В настоящее время, по словам В.Грицака, готовится отдельный сборник видеороликов о применении сотрудниками ФСБ и полиции РФ пыток и физического насилия по отношению к гражданам Украины в Крыму. Он обратился к общественным активистам с просьбой передавать в СБУ данные и материалы, которые есть по этому вопросу.

Теги: #пленники #грицак #заложники #сбу #оос
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