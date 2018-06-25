Денисова просит главу делегации МККК в Украине помочь с визитами представителей Комитета к украинским политзаключенным

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к главе делегации Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Алану Эшлиману с просьбой о содействии визитам представителей Комитета к гражданам Украины, удерживаемым в РФ и на оккупированной территории Украины.

"Призываю главу делегации МК Красного Креста в Украине Алана Эшлимана способствовать визитам представителей МККК к гражданам Украины, которые удерживаются в местах несвободы на территории РФ и временно оккупированной территории Украины, в частности к Олегу Сенцову, который объявил голодовку 14 мая 2018 года, и Владимиру Балуху, который голодает с 18 марта 2018 года, и здоровье которых в критическом состоянии!" – написала омбудсмен на странице в Фейсбуке в понедельник.

Кроме того, она сообщила, что глава региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барт не отреагировал ни на одно ее письмо по поводу посещения представителями Комитета украинских граждан.

"Вынуждена констатировать, что отсутствует какая-либо реакция председателя региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барта на мои письма о посещении сотрудниками МККК Олега Сенцова, Александра Кольченко, Владимира Балуха, Станислава Клыха и Александра Шумкова и содействие моим визитам к упомянутым гражданам Украины", - проинформировала Л.Денисова.

Она вновь обратилась к М.Барту с просьбой посетить их, а также способствовать ее визитам, "чтобы предотвратить возможные трагические последствия нарушений прав и свобод человека".

Омбудсмен также надеется на встречу с М.Бартом на текущей неделе. "На прошлой неделе он так и не нашел время для встречи со мной, поэтому предлагаю ему встретиться на этой неделе", - написала она.