В Доброполье разбили памятник герою АТО, открыто дело - полиция

Злоумышленники разбили установленный в городском парке г.Доброполье Донецкой области памятник военнослужащему Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под г.Дебальцево.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области в понедельник, правонарушение квалифицировано по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). На прилагаемых снимках с места происшествия видно, что установленная в парке гранитная плита разбита на несколько частей.

"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО. На месте работала следственно-оперативная группа. Теперь по данному факту ведутся следственные действия. Полицейские предпринимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтоживших мемориал", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, А.Ермаков родился в с.Екатериновка Александровского района Донецкой области, там же работал, проживал в г.Белозерском. В 2014 году участвовал в самообороне и охране органов власти. 12 мая 2015 года, находясь на боевой позиции, прикрыл собой пятерых солдат от прилетевшей мины, был тяжело ранен и скончался спустя несколько дней в Харьковском институте неотложной хирургии. Памятник А.Ермакову в Доброполье был установлен в 2016 году.