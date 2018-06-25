События

12:17 25.06.2018

В Доброполье разбили памятник герою АТО, открыто дело - полиция

1 мин читать

Злоумышленники разбили установленный в городском парке г.Доброполье Донецкой области памятник военнослужащему Александру Ермакову, который погиб в 2015 году в боях под г.Дебальцево.

Как сообщается на сайте полиции Донецкой области в понедельник, правонарушение квалифицировано по ч.1 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство). На прилагаемых снимках с места происшествия видно, что установленная в парке гранитная плита разбита на несколько частей.

"Вчера, 24 июня, в Добропольское отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО. На месте работала следственно-оперативная группа. Теперь по данному факту ведутся следственные действия. Полицейские предпринимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтоживших мемориал", - говорится в сообщении.

По данным СМИ, А.Ермаков родился в с.Екатериновка Александровского района Донецкой области, там же работал, проживал в г.Белозерском. В 2014 году участвовал в самообороне и охране органов власти. 12 мая 2015 года, находясь на боевой позиции, прикрыл собой пятерых солдат от прилетевшей мины, был тяжело ранен и скончался спустя несколько дней в Харьковском институте неотложной хирургии. Памятник А.Ермакову в Доброполье был установлен в 2016 году.

Теги: #донецкая_область #вандалы #памятник
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове предотвращен теракт возле памятного знака УПА – СБУ

Зафиксировано повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе Ясиноватой – МинВОТ

Правоохранители в Донецкой области выявили легкомоторный самолет с двумя украинцами на борту без разрешения летать в районе ООС

Жительница Зализного Донецкой области получила пулевое ранение вследствие обстрела боевиками

Глава Института нацпамяти еще раз подтвердил необходимость демонтажа памятников и мемориальных табличек маршалу Жукову

В Мариуполе во Всемирный день окружающей среды проведут экологический митинг-флешмоб за право дышать чистым воздухом

ВСУ разминировали местность вокруг с.Пивденное, что на Донетчине

За месяц проведения ООС выявлено более 100 фактов нарушения порядка перемещения товаров

Кличко против переноса памятника Щорсу в Киеве

Полиция квалифицировала гибель ребенка при обстреле боевиками поселка Железное на Донбассе как теракт

ПОСЛЕДНЕЕ

Фонд Ложкина провел четвертый благотворительный аукцион для Центра Емца

В Крыму отложили заседание по ходатайству об условно-досрочном освобождении Балуха

Денисова просит главу делегации МККК в Украине помочь с визитами представителей Комитета к украинским политзаключенным

Украинский омбудсмен просит Москалькову поскорее изучить ее предложения о посещении граждан в пенитенциарных учреждениях Украины и РФ

Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым

Российская пенитенциарная система признает Сенцова украинским гражданином - адвокат

В нескольких областях Украины на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожарная опасность

Моряки украинского судна, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

США готовят новый запрет для китайских компаний

Денисова просит Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА