События

10:40 25.06.2018

Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым, фото также не предоставили

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Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым, фото также не предоставили

 Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что ей отказано в видеосвязи с осужденным украинским режиссером Олегом Сенцовым

"Информация, поступающая о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают или же, наоборот, что прекратили голодовку, принимают питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", - написала омбудсмен на своей странице в Фейсбуке в понедельник.

Л.Денисова возмущена тем, что российская сторона постоянно убеждает мировое сообщество, что с украинскими политзаключенными всё в порядке, в то же время адвокаты говорят противоположное. "Всё это вызывает большую обеспокоенность и недоверие!" – добавила она.

Омбудсмен отмечает необходимость лично увидеть О.Сенцова, В.Балуха, Александра Кольченко, Станислава Клыха, Романа Сущенко и других украинских политзаключенных, удерживаемых в России и оккупированном Крыму, и требует от РФ срочно предоставить ей такой допуск.

По словам Л.Денисовой, МИД Украины в очередной раз обратилось к России с просьбой обеспечить ей доступ к украинским политзаключенным - гражданам Украины, удерживаемым в РФ и оккупированном Крыму.

С 14 июня уполномоченный Верховной Рады по правам человека находится в России. Ей пока не удалось встретиться ни с кем из украинских политзаключенных.

Теги: #сенцов #омбудсмен #денисова #видеосвязь
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