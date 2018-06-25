События

10:00 25.06.2018

Российская пенитенциарная система признает Сенцова украинским гражданином - адвокат

1 мин читать
Российская пенитенциарная система признает Сенцова украинским гражданином - адвокат

 Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу Министерства юстиции РФ документально подтвердило, что украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии, является гражданином Украины.

Скан-копию соответствующей справки, выданной 10 октября 2017 года и полученной консульством Украины в Екатеринбурге 11 января 2018 года, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook адвокат О.Сенцова Дмитрий Динзе. "Осужденный Сенцов О.Г. – Гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10.2017г. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997г", - говорится в тексте докеумента.

Адресатом справки указано "г.Москва, Леонтьевский переулок, 18. Консульство Республики Украина". На входном штампе справки значится "Консульство Украины в Екатеринбурге".

В Конституции Украины название украинского государства подается как "Украина", а ст.5 Основного закона определяет республиканскую форму его правления. Представительства Украины, размещающиеся в Москве по Леонтьевскому переулку, носят официальные названия "Посольство Украины в Российской Федерации" и "Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации".

Теги: #рф #сенцов #гражданство
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Украинскому омбудсмену отказали в видеосвязи с Сенцовым, фото также не предоставили

Моряки украинского судна, задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

В Луганской области на границе с Россией задержали два грузовика с контрабандой

СБУ задержала россиян, которые требовали с украинских предпринимателей $70 тыс.

Денисова просит руководителя ФСИН срочно обеспечить ей допуск к Сенцову

Сенцов против помилования и не будет писать такого прошения президенту РФ

Денисова предложила Москальковой посетить в первую очередь Сенцова из-за его длительной голодовки

Глава Минюста надеется, что уже в пятницу ЕСПЧ обяжет РФ допустить к Сенцову украинского омбудсмена

Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену

ПОСЛЕДНЕЕ

В нескольких областях Украины на ближайшие дни объявлена чрезвычайная пожарная опасность

США готовят новый запрет для китайских компаний

Денисова просит Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом

Партия Эрдогана получит контроль над парламентом Турции благодаря партнеру по коалиции

Боевики 22 раза обстреляли позиции сил ВСУ в воскресенье, один военный погиб, четверо получили ранения

Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

Оборона и сотрудничество Евросоюза с НАТО будут в центре внимания Совета ЕС в Люксембурге

Миграционный кризис стал для ЕС кризисом политическим, и он должен быть решен на основе европейских ценностей

Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

Эрдоган победил на выборах президента Турции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА