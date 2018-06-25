Российская пенитенциарная система признает Сенцова украинским гражданином - адвокат

Управление Федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу Министерства юстиции РФ документально подтвердило, что украинский режиссер Олег Сенцов, который отбывает наказание в российской колонии, является гражданином Украины.

Скан-копию соответствующей справки, выданной 10 октября 2017 года и полученной консульством Украины в Екатеринбурге 11 января 2018 года, опубликовал на своей странице в соцсети Facebook адвокат О.Сенцова Дмитрий Динзе. "Осужденный Сенцов О.Г. – Гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10.2017г. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997г", - говорится в тексте докеумента.

Адресатом справки указано "г.Москва, Леонтьевский переулок, 18. Консульство Республики Украина". На входном штампе справки значится "Консульство Украины в Екатеринбурге".

В Конституции Украины название украинского государства подается как "Украина", а ст.5 Основного закона определяет республиканскую форму его правления. Представительства Украины, размещающиеся в Москве по Леонтьевскому переулку, носят официальные названия "Посольство Украины в Российской Федерации" и "Консульский отдел Посольства Украины в Российской Федерации".