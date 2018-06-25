События

08:41 25.06.2018

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

2 мин читать
Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказались от еды, сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, к задержанным моряков не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

"Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", – написал Э.Семедляев.

Как сообщалось, 4 мая стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с задержанное в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна.

7 мая прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского рыболовецкого судна "ЯМК – 0041", а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.

По информации прокуратуры, досудебное расследование проводится следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) КК Украины.

Теги: #рф #украина #голодовка #моряки
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Денисова просит Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом

Боевики 22 раза обстреляли позиции сил ВСУ в воскресенье, один военный погиб, четверо получили ранения

Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал директор охранной фирмы

На Днепропетровщине в ДТП погибло три человека

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

Подозреваемые в нападении на цыган признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь"

Сиярто: у вас война, но оставьте венгров в покое

В воскресенье днем боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

ПОСЛЕДНЕЕ

США готовят новый запрет для китайских компаний

Партия Эрдогана получит контроль над парламентом Турции благодаря партнеру по коалиции

Оборона и сотрудничество Евросоюза с НАТО будут в центре внимания Совета ЕС в Люксембурге

Миграционный кризис стал для ЕС кризисом политическим, и он должен быть решен на основе европейских ценностей

Эрдоган победил на выборах президента Турции

Бельгийский премьер не теряет надежды, что на предстоящем саммите страны ЕС договорятся по вопросам миграции

Эрдоган заявил о победе его "Народного альянса" на турецких парламентских выборах

Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи

Партия, возглавляемая Эрдоганом, лидирует на выборах в Турции

Ходатайство Балуха о его условно-досрочном освобождении рассмотрят 25 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА