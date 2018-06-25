Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные в оккупированном Крыму, отказались от пищи

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные российскими оккупационными властями у берегов Крыма, отказались от еды, сообщил адвокат Эдем Семедляев.

"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", – написал он на своей странице в Фейсбук в воскресенье вечером.

По его словам, к задержанным моряков не пускают адвокатов, на жалобы в оккупационной администрации Крыма не реагируют.

"Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", – написал Э.Семедляев.

Как сообщалось, 4 мая стало известно о задержании экипажа украинского рыболовецкого судна "ЯМК-0041" с припиской в Очакове якобы за незаконный вылов камбалы западнее мыса Тарханкут "в исключительной экономической зоне Российской Федерации". Всего задержаны пять человек, всех их доставили в Крым.

В тот же день Министерство иностранных дел Украины направило российской стороне ноту протеста в связи с задержанное в акватории Черного моря российскими спецслужбами украинского рыболовецкого судна.

7 мая прокуратура Автономной республики Крым открыла уголовное производство по фактам захвата украинского рыболовецкого судна "ЯМК – 0041", а также незаконного лишения свободы членов его экипажа.

По информации прокуратуры, досудебное расследование проводится следственным отделом Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и г.. Севастополе.

Предварительная правовая квалификация уголовных преступлений ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.2 ст.278 (угон или захват железнодорожного подвижного состава, воздушного, морского или речного судна) КК Украины.