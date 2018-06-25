Денисова просит Авакова обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой обеспечить быстрое и эффективное расследование нападения на лагерь ромов под Львовом, в результате чего один человек погиб и 4 были травмированы, сообщает пресс-служба омбудсмена.

"Учитывая то, что в этой ситуации (погрома лагеря ромов возле Львова – ИФ) усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено обращение к Министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение ромов вблизи г.Львова и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки", – говорится в сообщении на сайте омбудсмена.

Кроме того, омбудсмен обратилась к Львовскому городскому голове с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных ромских поселений во Львове. Также в письме выражена просьба проинформировать уполномоченного по обеспечению социальных и жилищных прав ромов, проживавших в упомянутом поселении и ставших жертвами нападения.

По мнению уполномоченного, такие проявления ксенофобии требуют особого внимания со стороны правоохранительных органов, в частности, более тщательного расследования, а также принятие мер превентивного характера по недопущению таких случаев в будущем.

"Поэтому уполномоченный также обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование. Кроме того, Людмила Денисова просит принять неотложные меры для предупреждения совершения погромов ромских поселений", – сказано в сообщении.

В пресс-службе омбудсмена подчеркнули, что Л.Денисова обеспокоена тенденцией к увеличению количества инцидентов на почве нетерпимости к представителям ромского национального меньшинства. Так, на контроле уполномоченного продолжают находиться производство по нападению на ромский лагерь в киевском парке "Голосеевский", сожжение радикально настроенными лицами лагеря ромов на Лысой горе в Киеве, а также во Львове и на Тернопольщине.

"Л.Денисова в очередной раз призывает общественность к толерантности, терпимости и не дискриминации по любым признакам - национальности, политических, религиозных и других убеждений, языка, пола, этнического и социального происхождения", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на ромский табор на окраине Львова 23 июня поздно вечером в 23:25. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Сотрудники полиции задержали 7 человек, которых могут быть причастны к нападению. Депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич, сообщил, что ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. По его информации, задержанным 16-18 лет.

Позже восемь юношей, задержанных за нападение на лагерь ромов в Львове, признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь".