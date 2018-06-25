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07:43 25.06.2018

Партия Эрдогана получит контроль над парламентом Турции благодаря партнеру по коалиции

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Партия Эрдогана получит контроль над парламентом Турции благодаря партнеру по коалиции

Партия справедливости и развития президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам выборов получит чуть менее 50% мест в парламенте, однако все же сможет его контролировать благодаря партнеру по коалиции, свидетельствуют предварительные результаты голосования, опубликованные местными СМИ.

Так, согласно имеющейся информации, Партия справедливости и развития может рассчитывать на 293 депутата в 600-местном парламенте. В то же время, ее партнёр по "Народному альянсу" - Партия националистического движения - обеспечит ещё 49 мест.

Альянс оппозиции получит 191 место, а ещё 67 мест - у поддерживающей курдов и другие нацменьшинства Демократической партии народов.

Ранее глава государства объявил со ссылкой на неофициальные данные о своём переизбрании, а также о победе своих сторонников на парламентских выборах. Официальные результаты парламентских и президентских выборов будут предоставлены властями Турции позже.

Теги: #партии #турция #парламент
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Интерфакс-Украина
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