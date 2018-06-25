События

07:08 25.06.2018

Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

2 мин читать
Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

Полиция начала проверку по факту взрыва автомобиля в ночь с 24 на 25 июня на ул. Троицкой в Одессе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, пострадавший в результате взрыва 25-летний мужчина госпитализирован.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания специального устройства, которое было установлено в передней части авто.

По данным местных СМИ, пострадавший – директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Взрыв произошел, когда он приехал домой с семьей и охраной. Когда мужчина заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети А.Бабенко не пострадали. Сам он получил ранение ног.

Также издание "Думская" сообщает, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целыми стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

Как сообщалось, в мае состоялся конфликт между активистами ряда патриотических организаций, в том числе "Совет общественной безопасности", "Автомайдан", "Самооборона Одессы", с одной стороны и бизнесменом Романом Купером, которого защищала охранная фирма "Самсон" – с другой. Столкновения происходили прямо на улицах города – сначала у офиса бизнесмена, потом у офиса "Совета общественной безопасности".

"Официальной" причиной таких действий стал конфликт между руководителем "Совета общественной безопасности" Марком Гордиенко и Р.Купером. Последний обвинил общественника в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.

В свою очередь М.Гордиенко обнародовал документы и скриншоты, которые якобы свидетельствуют об уголовном прошлом Р.Купера и его симпатии сепаратистам на востоке Украины.

Позднее фирма "Самсон" заявила, что прекратила контракт с Р.Купером.

Теги: #взрыв #украина #самсон #одесса
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Боевики 22 раза обстреляли позиции сил ВСУ в воскресенье, один военный погиб, четверо получили ранения

Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал директор охранной фирмы

На Днепропетровщине в ДТП погибло три человека

Подозреваемые в нападении на цыган признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь"

Сиярто: у вас война, но оставьте венгров в покое

В воскресенье днем боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

В Тернопольской области произошел взрыв в производственном здании

В Днепропетровской области приступил к работе новый начальник УСБ Украины Андрей Олейник

Аброськин поздравил спецназовцев Нацгвардии с окончанием учебного курса

ПОСЛЕДНЕЕ

Партия Эрдогана получит контроль над парламентом Турции благодаря партнеру по коалиции

Оборона и сотрудничество Евросоюза с НАТО будут в центре внимания Совета ЕС в Люксембурге

Миграционный кризис стал для ЕС кризисом политическим, и он должен быть решен на основе европейских ценностей

Эрдоган победил на выборах президента Турции

Бельгийский премьер не теряет надежды, что на предстоящем саммите страны ЕС договорятся по вопросам миграции

Эрдоган заявил о победе его "Народного альянса" на турецких парламентских выборах

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи

Партия, возглавляемая Эрдоганом, лидирует на выборах в Турции

Ходатайство Балуха о его условно-досрочном освобождении рассмотрят 25 июня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА