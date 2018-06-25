Полиция начала проверку по факту взрыва в центре Одессы, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы

Полиция начала проверку по факту взрыва автомобиля в ночь с 24 на 25 июня на ул. Троицкой в Одессе.

Как сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Одесской области, пострадавший в результате взрыва 25-летний мужчина госпитализирован.

Предварительно установлено, что взрыв произошел в результате срабатывания специального устройства, которое было установлено в передней части авто.

По данным местных СМИ, пострадавший – директор охранной фирмы "Самсон" Андрей Бабенко. Взрыв произошел, когда он приехал домой с семьей и охраной. Когда мужчина заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети А.Бабенко не пострадали. Сам он получил ранение ног.

Также издание "Думская" сообщает, что взрывчатка была начинена осколками и шариками, а взрыв был направленным, так как в машине, под которую была заложена взрывчатка, остались целыми стекла и практически не пострадало подкапотное пространство.

Как сообщалось, в мае состоялся конфликт между активистами ряда патриотических организаций, в том числе "Совет общественной безопасности", "Автомайдан", "Самооборона Одессы", с одной стороны и бизнесменом Романом Купером, которого защищала охранная фирма "Самсон" – с другой. Столкновения происходили прямо на улицах города – сначала у офиса бизнесмена, потом у офиса "Совета общественной безопасности".

"Официальной" причиной таких действий стал конфликт между руководителем "Совета общественной безопасности" Марком Гордиенко и Р.Купером. Последний обвинил общественника в вымогательстве денег и публично оскорбил его 2 мая во время поминальных мероприятий на Куликовом поле.

В свою очередь М.Гордиенко обнародовал документы и скриншоты, которые якобы свидетельствуют об уголовном прошлом Р.Купера и его симпатии сепаратистам на востоке Украины.

Позднее фирма "Самсон" заявила, что прекратила контракт с Р.Купером.