Оборона и сотрудничество Евросоюза с НАТО будут в центре внимания Совета ЕС в Люксембурге

Совет ЕС по иностранным делам в понедельник в Люксембурге начнется с совместного заседания глав МИД и министров обороны стран ЕС, которые обсудят сотрудничество в Евросоюзе в области безопасности и обороны, а также борьбу против гибридных угроз и примут заключения по безопасности и обороне, сообщил журналистам на условиях анонимности высокопоставленный европейский чиновник.

"Затем у нас состоится другое заседание с генеральным секретарем НАТО (Йенсом Столтенбергом - ИФ). Это станет возможностью проинформировать его о серии действий Евросоюза в вышеизложенной области, а также обсудить продолжение отношений между ЕС и НАТО", - сказал источник в минувшую пятницу в Брюсселе, знакомя СМИ с повесткой Совета ЕС.

"Генеральный секретарь НАТО и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны (Федерика Могерини - ИФ) представили совместный доклад о реализации совместной декларации (ЕС и НАТО - ИФ), принятой в 2016 году, - продолжил собеседник журналистов. - Это уже третий совместный доклад. Военная мобильность, несомненно, будет в очередной раз одним из приоритетов этой повестки. И обсуждается возможность новой совместной декларации генерального секретаря с председателем Европейской комиссии (Жан-Клодом Юнкером - ИФ) и председателем Европейского совета (Дональдом Туском - ИФ), которая могла бы быть принята "на полях" саммита НАТО во вторую неделю июля".

Однако, отвечая на вопросы, функционер ЕС признал, что на данной стадии не может утверждать наверняка, что на саммите НАТО обязательно будет приниматься очередная совместная декларация. "Но такая возможность есть. Несомненно, этот вопрос будет обсуждаться министрами в понедельник", - добавил он, уточнив, что не хотел бы предвосхищать эту возможную декларацию и ее содержание, но полагает, что, если таковая состоится, то ее значительная часть будет посвящена подведению итогов.

После этого начнется раздел совета, который пройдет в формате глав МИД. Он традиционно откроется обзором актуальных международных вопросов. Речь пойдет, в первую очередь, о ситуации вокруг КНДР, обстановке в Ливии и соглашении об изменении названия Македонии, сообщил другой высокопоставленный чиновник ЕС.

В ходе рабочего обеда министры иностранных дел обсудят положение в Йемене со специальным представителем ООН Мартином Гриффитсом, который представит Совету ЕС свой мирный план. В то же время его проинформируют о предстоящих усилиях ЕС в Йемене. Как ожидается, совет примет заключения по Йемену.

"Европейский союз следит за этим конфликтом в Йемене с самого начала. Во всяком случае, с гуманитарной точки зрения. И также с позиции поиска политического решения в помощь процессу под эгидой ООН и спецпредставителю организации. Но гуманитарные аспекты остаются для нас приоритетными", - сказал собеседник СМИ, охарактеризовав обстановку в Йемене как "тяжелейший в настоящее время гуманитарный кризис на планете".

По его словам, следующий пункт повестки - положение на Африканском Роге и в регионе Красного моря - логично связан с Йеменом, так как геополитическая напряженность на обоих берегах Красного моря представляет угрозу самому региону и прилегающим территориям. В Брюсселе видят опасность такого развития событий для Евросоюза и его интересов, учитывая угрозу безопасности судоходства, дальнейшей дестабилизации региона и усиления терроризма. По этому вопросу также ожидаются заключения Совета ЕС.

Министры иностранных дел обсудят глобальную стратегию ЕС на основе второго ежегодного доклада главы европейской дипломатии Федерики Могерини. В этом докладе акцент делается на достигнутом прогрессе в области безопасности и обороны, усилении устойчивости ЕС, укреплении связи между внутренней и внешней политикой, на публичной дипломатии.

Состоится обмен мнениями по Иордании, и, как сказал функционер ЕС, это будет возможностью для Ф.Могерини проинформировать глав МИД о результатах ее визита в эту страну 9-10 июня. Министры ЕС намерены подтвердить свою поддержку переживающей тяжелую социально-экономическую обстановку Иордании.

"Это важный партнер в отношении немалого числа проблем, с которыми сталкивается регион Ближнего Востока, включая такие как мирный процесс и сирийский вопрос. Заседание предоставит возможность показать наши поддержку и обязательства в отношении Иордании", - подчеркнул европейский чиновник.

Он также назвал ряд заключений, которые Совет ЕС в Люксембурге планирует принять в понедельник без обсуждения. Это заключения по региону Сахель-Мали, мандату на переговоры о будущем соглашении со странами региона АКТ (Африки, Карибского бассейна и Тихого океана), приоритетам ЕС в ООН и на 73-й Генеральной Ассамблее ООН, а также по сотрудничеству ЕС с городами и местными властями третьих стран.