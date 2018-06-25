Миграционный кризис стал для ЕС кризисом политическим, и он должен быть решен на основе европейских ценностей

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил удовлетворение тем, что на совещании ряда лидеров ЕС в воскресенье в Брюсселе был проявлен всеохватывающий подход к проблеме миграции, включая внешние аспекты - защиту границ, и внутренние - вторичную миграцию.

"Это единственный способ заниматься этим кризисом, который, как я уже сказал по прибытии, конечно, отмечен миграционной реальностью еще и сегодня, и пик которого приходился на 2015 год, но он, и это надо ясно заявить, является кризисом политическим", - сказал журналистам французский президент вечером в воскресенье после завершения встречи в верхах по вопросам миграции и предоставления убежища.

"Во-вторых, я рад, что эта дискуссия позволила устранить решения, которые не соответствовали бы нашим ценностям. Это решения, которые предлагали тактику отвержения (приема беженцев - ИФ) или которые не соответствовали международному гуманитарному праву или европейскому праву. И они не рассматривались как уместные", - продолжил Э.Макрон.

Внимание, по его словам, было сосредоточено на таких решениях, которые обсуждались и были предметом первых консенсусов и которые "по внешним и внутренним разделам направлены на то, чтобы, с одной стороны, сделать более эффективными наши процедуры и нашу работу с третьими странами и странами транзита (миграции - ИФ), а с другой - ускорить укрепление защиты общих границ и улучшить внутреннее функционирование, особенно ускоряя принятие решений по союзным законодательным актам, которые обсуждаются слишком долго".

Президент Франции призвал к подходу, "прежде всего, прагматичному, эффективному, направленному на борьбу против нелегальной иммиграции, но ни в чем не поступающемуся нашими принципами".

По его мнению, к консенсусу об этом удалось прийти на встрече в Брюсселе руководителям 16 государств ЕС, откликнувшимся на созыв председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером неформального рабочего совещания по миграции и вопросам предоставления убежища в преддверие саммита ЕС 28-29 июня, на котором ожидается сложная дискуссия по этим аспектам европейской политики.

Отвечая на вопросы, президент Э.Макрон отметил свободную манеру, в которой проходило совещание. Он сообщил, что не предлагалось никаких планов, каждый выступал со своими предложениями.

"Была откровенная дискуссия", - пояснил французский президент.

Все предложения, в том числе совместное предложение Э.Макрона и премьер-министра Испании Педро Санчеса, "широко обсуждались". "Не было какого-либо особого плана той или иной страны", - сказал президент.

По его словам, глава итальянского правительства Джузеппе Конте заявил на встрече свою позицию, но она логично соответствовала дискуссии.

"Вызов, который стоит перед нами сегодня, - это вызов, связанный с политическим давлением в некоторых государствах-членах и тем, что называют "вторичной миграцией" в Европейском союзе. Это те, кто въехал в одну из стран ЕС, попросил убежища и перебрался в другую страну. И факт, что сегодня мы действуем недостаточно эффективно по возвращению в страны их происхождения женщин и мужчин, которые не соответствуют требованиям для получения убежища. Над этим надо работать. Но надо также, чтобы мы не лгали сами себе: некоторые манипулируют ситуацией в Европе, чтобы нагнетать политическую напряженность, и играют на страхе", - объяснил Э.Макрон.

"Я исхожу из того, что право на убежище является во Франции конституционным. Оно представляет собой часть европейских ценностей. В этом ничем нельзя поступаться. Если кто-то имеет право на защиту и убежище, мы должны их предоставить. И наряду с этим есть также принцип эффективности. Нельзя оставить возможность процветать ситуации с незаконной миграцией, потому что она дестабилизирует национальное сплочение. И на таком равновесии мы строим французскую политику, на таком равновесии защищаем европейскую политику", - добавил президент Франции.

Он высказал мнение, что состоявшаяся в воскресенье в Брюсселе дискуссия европейских лидеров вписывается в такую философию, которую, как он полагает, вместе с ним разделяют председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и значительное большинство государств-членов ЕС.