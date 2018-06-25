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04:38 25.06.2018

Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

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Через КПП "Новотроицкое" пытались ввезти в Украину 210 картин Кикинева стоимостью более 3,5 млн грн

На КПВВ "Новотроицкое" (Донецкая обл.) правоохранителями была пресечена попытка вывоза со временно оккупированной территории 210 картин художника В.Кикинева общей стоимостью более 3,5 млн грн, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в воскресенье.

В сообщении пресс-центра сообщается, что сотрудники управления оперативного обеспечения ГУ ДФС в Донецкой области, которые включены в состав Объединенных сил, несли службу в составе фискального наряда на КПВВ "Новотроицкое", совместно с работниками Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы осуществили осмотр автомобиля ГАЗ 330214з КТП-6.

"При осмотре установлено, что водитель указанного транспортного средства на основании документов с признаками подделки пытался перевезти с временно оккупированной территории картины известного художника В.Кикинева в количестве 210 штук ориентировочной стоимостью более 3,5 млн.грн", – сказано в сообщении.

По факту попытки незаконного перевоза через линию разграничения картин был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП.

Картины были изъяты до принятия законного решения.

Теги: #культценности #украина #донбасс #контрабанда
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