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02:32 25.06.2018

Бельгийский премьер не теряет надежды, что на предстоящем саммите страны ЕС договорятся по вопросам миграции

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Бельгийский премьер не теряет надежды, что на предстоящем саммите страны ЕС договорятся по вопросам миграции

Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель назвал полезным совещание ряда лидеров стран ЕС в воскресенье в Брюсселе по вопросу миграции и предоставления убежища в Евросоюзе.

"И я убежден, что если в ближайшие часы и дни продолжать одновременно работать над реальными оперативными мерами по защите внешних границ, если очень интенсивно работать, чтобы сделать эффективным в европейском плане потенциал солидарности по управлению вопросами миграции и предоставления убежища и, особенно, если предпринять реальные действия с целью заключить конкретные соглашения со странами, не входящими в Европейский союз, возможен прогресс в четверг (на саммите ЕС 28 июня - ИФ)", - сказал Ш.Мишель вечером в воскресенье после завершения встречи европейских руководителей в Брюсселе.

"То есть я надеюсь, что в четверг на этом совещании в Брюсселе (на заседании Европейского совета - ИФ) можно будет реализовать шаг вперед в правильном направлении, чтобы иметь возможность всем вместе быть на высоте этого вызова, которому противостоит Европа, и который непосредственно ставит под сомнение ее защиту, безопасность и будущее свободного перемещения в рамках Шенгенского пространства", - заявил глава бельгийского правительства.

На встрече в Брюсселе присутствовали лидеры 16 государств ЕС: Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Греции, Дании, Испании, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии и Швеции.

Страны "Вышеградской четверки" - Венгрия, Польша, Словакия, Чехия, как они и заявили об этом ранее, в совещании не участвовали.

На встрече также не было руководителей Великобритании, Ирландии, Кипра, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии и Эстонии.

Теги: #миграция #ес #бельгия #премьер
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