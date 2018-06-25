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01:11 25.06.2018

В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал директор охранной фирмы

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В центре Одессы прогремел взрыв, пострадал директор охранной фирмы

В центре Одессы на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта в ночь на понедельник прогремел взрыв, в результате которого пострадал руководитель охранной фирмы "Самсон", его госпитализировали, сообщает местное издание "Думская".

"Взрыв на пересечении Троицкой улицы и Александровского проспекта прогремел сегодня около 23:40", – сказано в сообщении на сайте издания в ночь на понедельник.

По словам очевидцев, взрывчатку заложили под днище припаркованного автомобиля с ирландскими номерами.

Отмечается, что взрыв прогремел 24 июня в 23:40.

На месте происшествия работают полиция и нацгвардейцы, которые оцепили место взрыва.

"Директор фирмы "Самсон" Андрей Бабенко приехал домой с семьей и охраной на черном "Мерседесе". Машину оставили через дорогу. Когда директор "Самсона" заходил домой с женой, детьми в сопровождении охраны, сработало взрывное устройство. Жена и дети Бабенко не пострадали. Предварительно, директор охранной фирмы получил ранение ног", – сказано в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали.

Теги: #пострадавший #взрыв #украина #одесса
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Интерфакс-Украина
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