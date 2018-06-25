На Днепропетровщине в ДТП погибло три человека

В Днепропетровской области в результате дорожно-транспортного проишествия погибли три человека, сообщила пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям региона в воскресенье.

Как сообщают спасатели, 24 июня в 15:52 в службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Днепр-Кобыляки вблизи поселка Обуховское Днепровского района.

"По указанному адресу было направлено дежурное отделение 3 государственной пожарно-спасательной части 8 государственного пожарно-спасательного отряда Главного управления ДСНС Украины в Днепропетровской области. По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что, вероятно, не справившись с управлением водитель автомобиля ЗАЗ Vida столкнулся с железобетонной опорой внешнего освещения. На момент аварии в автомобиле находились 3 человека: двое мужчин и женщина. От полученных травм все трое умерли", – сказано в сообщении.

Тела погибших из конструкций искореженного автомобиля были изъяты с помощью спецоборудования.

К работам привлечены 5 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП.