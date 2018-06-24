Эрдоган заявил о победе его "Народного альянса" на турецких парламентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье вечером о победе своих сторонников из "Народного альянса" на парламентских выборах, сообщает сайт газеты "Хюрриет".

Он сослался на неофициальные результаты, опубликованные турецкими СМИ. Согласно этим данным, альянс, в который входит, в частности, Партия справедливости и развития Р.Т.Эрдогана, получил 54% голосов, а альянс оппозиции - 33%.

"Неофициальные результаты свидетельствуют о том, что наш народ доверил нам пост президента и главы исполнительной власти. Также он дал большинство в парламенте "Народному альянсу". Это - большая ответственность для нас", - отметил глава государства.

Выборы он назвал "уроком демократии, с явкой, приближающейся к 90%".