События

23:14 24.06.2018

Эрдоган заявил о победе его "Народного альянса" на турецких парламентских выборах

1 мин читать
Эрдоган заявил о победе его "Народного альянса" на турецких парламентских выборах

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил в воскресенье вечером о победе своих сторонников из "Народного альянса" на парламентских выборах, сообщает сайт газеты "Хюрриет".

Он сослался на неофициальные результаты, опубликованные турецкими СМИ. Согласно этим данным, альянс, в который входит, в частности, Партия справедливости и развития Р.Т.Эрдогана, получил 54% голосов, а альянс оппозиции - 33%.

"Неофициальные результаты свидетельствуют о том, что наш народ доверил нам пост президента и главы исполнительной власти. Также он дал большинство в парламенте "Народному альянсу". Это - большая ответственность для нас", - отметил глава государства.

Выборы он назвал "уроком демократии, с явкой, приближающейся к 90%".

Теги: #президент #турция #парламент
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Партия, возглавляемая Эрдоганом, лидирует на выборах в Турции

Трамп заявил об хороших отношениях с Ким Чен Ыном

Порошенко снял запрет на въезд в Украину российскому омбудсмену

Парламент Македонии утвердил соглашение по изменению названия республики

Трамп угрожает Китаю очередным масштабным повышением пошлин

Порошенко под давлением металлургического лобби подписал очередной закон о пролонгации и увеличении экспортной пошлины на лом

Гибридная война России в Украине привела к 10 тыс. жертв, 2 млн внутренне перемещенных лиц и беженцев, $100 млрд убытков

В течение последних четырех лет удалось ввести больше реформ, чем за все предыдущие годы независимости – Порошенко

Порошенко: моя цель - победить коррупцию в Украине

Турция построила на границе с Сирией более 750 км защитной стены

ПОСЛЕДНЕЕ

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи

Подозреваемые в нападении на цыган признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь"

Сиярто: у вас война, но оставьте венгров в покое

В воскресенье днем боевики 5 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный ранен

Ходатайство Балуха о его условно-досрочном освобождении рассмотрят 25 июня

Задержанным за нападение на цыганский табор во Львове объявлено подозрение

Тысячи манифестантов требуют признания результатов выборов мэра Кишинева

Боевики продолжают размещать тяжелое вооружение в полосе отвода

Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА