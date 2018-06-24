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22:40 24.06.2018

Подозреваемые в нападении на цыган признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь"

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Подозреваемые в нападении на цыган признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь"

Восемь юношей, задержанных за нападение на лагерь цыган в Львове в ночь на воскресенье, признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", сообщает "Громадське".

"Подозреваемые в нападении на лагерь цыган в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированной группировке "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division", – говорится в сообщении на сайте "Громадське" в воскресенье вечером, со ссылкой на комментарий старшего инспектора Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксану Санагурскую.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома.

"Если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил", – подчеркнул он.

Также Н.Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома цыгане опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Вместе с тем О.Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать цыганские поселения в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем проишествия.

Как сообщалось, один человек погиб и четверо, в том числе 10-летний ребенок, получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова поздно вечером в 23:25. По данным полиции, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках. Ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. Правоохранители задержали 8 человек, в том числе и организатора нападения; большинству задержанных 16-18 лет.

Позже мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что, по меньшей мере, двое пострадавших, в том числе ребенок с мамой, были выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Также он рассказал о взятии под защиту правоохранителями пострадавших жителей табора.

Полиция установила причастность к нападению на табор 11 жителей Львова и соседних сел. Как указано в сообщении, молодые люди напали на табор с ножами, металлическими трубами и цепями.

Восьми задержанным по подозрению в нападении на цыганский табор на окраине Львова объявлено о подозрении в совершении преступления, сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц); ч.3 ст.161 (умышленные действия, направленные на разжигание национальной, расовой вражды); ч.1 ст.304 (втягивание несовершеннолетних в преступную деятельность).

Теги: #львов #группировка #украина #нападавшие #цыгане
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