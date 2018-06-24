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21:13 24.06.2018

Сиярто: у вас война, но оставьте венгров в покое

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Сиярто: у вас война, но оставьте венгров в покое

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявляет, что Украина должна оставить венгров в покое не смотря на войну с Россией.

"Мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины, но ваша война с Россией  не может и не должна быть оправданием почему вы нарушаете права венгров", - об этом он сообщил в эфире телеканала "1+1".

По его слова П.Сиярто, Венгрия будет продолжать поддерживать территориальную целостность Украины, так как это "стоит над всеми проблемами", но Венгрия не рассматривает это как оправдание для нарушений двусторонних многосторонних обязательств Украины.

"Я надеюсь, что когда-то в будущем это будет решено и тогда мы сможем вернутся к атмосфере, которую мы имели перед сентябрем прошлого года (принятие закона об образовании – ИФ", - добавил министр иностранных дел Венгрии.

П.Сиярто отметил, что воспринимает как оскорбление, то что есть украинцы которые считают, что Венгрия одобряет оккупацию части территории страны.

"Это действительно меня оскорбляет" - подчеркнул он.

Также он добавил, что не понимает, почему украинцы высказывают опасения, что на западе страны могут быть сепаратистские настроения в пользу Венгрии.

"Ну, у вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется, что это очень плохо, что вы обвиняете венгров, или обижаете венгров из-за того, что у вас война с Россией", - добавил П.Сиярто.

Кроме того, П.Сиярто подчеркнул, что Венгрия была самым сильным сторонником безвизового режима Украины с ЕС.

Также министр иностранных дел Венгрии возложил надежды на переговоры по начальному образованию с Украиной в июле.

Теги: #венгрия #украина #кабмин
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