Харьковская полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве

В Харькове полиция задержала 42-летнего мужчину, подозреваемого в том, что он застрелил 40-летних супругов, а также ранил их 13-летнюю дочь.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Харьковской области, задержании произошло спустя несколько часов после того, как соседка погибших обнаружила их тела и сообщила об этом правоохранителям.

"Злоумышленника задержали по ориентировке на выезде из Харькова. В автомобиле мужчины обнаружено огнестрельное оружие. Следователи квалифицировали произошедшее как умышленное убийство. На месте происшествия работают правоохранители... При опросе свидетелей было установлено, что у подъезда дома находился подозрительный автомобиль, который потом уехал в неизвестном направлении. Указанную машину задержали возле станции метро Киевская. В ней обнаружено огнестрельное оружие", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, выясняются все обстоятельства произошедшего и мотивы совершения преступления.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.