События

13:17 24.06.2018

Нападение на цыганский табор во Львове квалифицировано, как преднамеренное убийство

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Нападение на цыганский табор во Львове квалифицировано, как преднамеренное убийство

Нападение на цыганский табор на окраине Львова в ночь на воскресенье, в результате которого один его житель был убит и еще четверо были ранены, квалифицировано правоохранителями как преднамеренное убийство, орудие которого уже изъято, сообщает Национальная полиция Украины.

"Изъяли орудия преступления, в результате которого погиб 24-летний юноша. По этому факту открыто уголовное производство. Событие квалифицированно следователями как преднамеренное убийство, совершенное группой лиц. Задержали семерых молодых людей, подозреваемых в причастности к нападению, а также его организатора", - сообщает пресс-служба Нацполиции в воскресенье.

Как отмечается в сообщении, расследование находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

Как сообщалось, один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова поздно вечером в 23:25. По данным полиции, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках. Правоохранители задержали 7 человек, которые могут быть причастны к нападению.

Депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич, сообщил, что ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. По его информации, задержанным 16-18 лет.

Позже мэр Львова Андрей Садовой сообщил о том, что, по меньшей мере, двое пострадавших выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. Также он рассказал о взятии под защиту правоохранителями пострадавших жителей табора.

Теги: #львов #цыганский_табор #полиция #нападение #убийство
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Интерфакс-Украина
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