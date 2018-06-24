События

13:07 24.06.2018

Пострадавшие от нападения на цыганский табор во Львове взяты под защиту правоохранителей

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Пострадавшие от нападения на цыганский табор во Львове взяты под защиту правоохранителей

Мэр Львова Андрей Садовой сообщает о взятии под защиту правоохранителями жителей цыганского табора на окраине Львова, подвергшихся нападению в ночь на воскресенье.

"Работаем с полицией в деле нападения на лагерь ромов возле Львова. Все они сейчас под защитой правоохранителей и проходят в качестве свидетелей. Расследование проводит Пустомытовский райотдел… На несколько дней предоставим убежище пострадавшим от нападения", - написал А.Садовой на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, пострадавшие женщина с ребенком выписаны из больницы после предоставления медицинской помощи, госпитализированным остается один пострадавший. "Один раненый лежит в 8-й больнице в состоянии средней тяжести. Женщине с ребенком зашили раны и отпустили", - рассказал мэр города.

Он также сообщил о подробностях нападения, сославшись на данные полиции. "Большинство нападающих - 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и однозначно с целью убийства. Маму порезали за то, что пробовала защитить 10-летнего ребенка. Я прошу вас четко осознать эту картину, прежде чем писать комментарии в стиле "так им и надо", - написал городской голова.

А.Садовой призвал полицию "качественно провести расследование и наказать убийц".

Как сообщалось, по данным полиции, один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова поздно вечером в 23:25. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Сотрудники полиции задержали 7 человек, которых могут быть причастны к нападению. Депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич, сообщил, что ранения потерпевшим нанесли холодным оружием. По его информации, задержанным 16-18 лет.

Теги: #львов #пострадавшие #садовой #цыганский_табор #нападение
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