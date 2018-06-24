В Тернопольской области произошел взрыв в производственном здании

В городе Збараж Тернопольской области произошел взрыв емкостей с биоэтанолом в недействующем производственном помещении с последующим горением, жертв и пострадавших нет, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"23 июня в 18:11 в г.Збараж по ул.Заводская, 63 на территории недействующей спиртовой базы ГП "Зарубинецкий спиртзавод" в одноэтажном производственном здании произошел взрыв емкостей с биоэтанолом (объемом около 420 т) с последующим горением и распространением на прилегающую четырехэтажное здание. В 23:55 подразделениями ДСНС пожар ликвидирован на площади 1 тыс. 200 м2", - говорится ежедневной сводке ГСЧС по состоянию на 7:00.

Сотрудники ГСЧС провели эвакуация 400 жителей из 50 частных жилых домов, расположенных рядом. Во время тушения пожара спасены административный корпус, склад готовой мебельной продукции и 6 частных жилых домов. К тушению пожара привлекалось 17 единиц техники и 68 человек личного состава ГСЧС.

По состоянию на 07:00 24 июня на месте пожара с целью недопущения повторного возгорания на дежурстве от ГСЧС остается 2 единицы техники и 8 человек личного состава.