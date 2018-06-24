Во Львове напали на цыганский табор, один человек погиб, 4 ранены

Один человек погиб и четверо получили ранения вследствие нападения неизвестных на цыганский табор на окраине Львова, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, сообщение о нападении поступило 23 июня в 23:25. Согласно сообщению, на табор, размещенный в лесном массиве на окраине города, напала группа неизвестных в масках.

Сотрудники полиции задержали 7 человек, которых могут быть причастны к нападению, расследование продолжается.

В то же время депутат Львовского горсовета и сотрудник полиции Игорь Зинкевич, сообщил, что ранения потерпевшим нанесли холодным оружием.

Также по его информации, задержанные полицией – молодые люди 16-18 лет.

Как сообщалось, 23 мая в Тернопольской области ночью произошло вооруженное нападение на цыганский табор в лесу, где находилось 7 взрослых и более 30 детей, которые спаслись бегством

Также 9 мая во Львовской области неизвестные сожгли цыганский табор. Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст.296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство) в связи с пожаром в цыганском таборе во Львове.