События

08:34 24.06.2018

Боевики 25 раз обстреляли позиции сил ВСУ в субботу, ранено 5 военных

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Боевики 25 раз обстреляли позиции сил ВСУ в субботу, ранено 5 военных

      За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 27 раз нарушали режим прекращения огня, из них 10 раз огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями вооружения, пятеро военнослужащих получили ранения, сообщили в пресс-центре штаба Операции объединенный сил.

      "За прошедшие сутки, 23 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой. Подавляющее большинство боевых действий проходила с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов. В первой половине суток враг активно применял ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП", - говорится в сообщении на странице ООС в Фейсбуке в воскресенье утром.

      Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток шли на Мариупольском направлении - в районе населенных пунктов Лебединский, Павлополь, Широкино и Водяное.

      "Российские оккупационные войска 25 раз прибегали к прицельному огня по нашим позициям, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ противнику", - отметили в штабе.

      В темное время суток боевики увеличили количество обстрелов из артиллерии большого калибра, запрещенного минского договоренностям, 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

      По данным украинской разведки, трех боевиков было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.

      В течение текущих суток боевики один раз открывали огонь по украинским военнослужащим из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.

Теги: #оос #сводка
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