События

08:31 24.06.2018

В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил

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В Киеве владелец кафе застрелил посетителя, еще одного – ранил

На Оболонской Набережной Киева между владельцем кафе и компанией посетителей возник конфликт, в результате которого хозяин заведения застрелил обидчика, еще одного - ранил, этом сообщает полиция Киева.

"Стрелка задержали. С места происшествия изъяли пистолет Макарова, предварительно - боевой, с уничтоженными номерами и стреляные гильзы. Сообщение о стрельбе на Оболонской Набережной поступило около полуночи", - говорится в сообщении.

"Стрелец - уроженец другой страны, 1958 г.р., ранее в поле зрения правоохранителей не попадал. Погибший - уроженец Запорожской области, 1989 г.р., ранен - уроженец Донецка, 1987 г.р.", - отметили в полиции.

Раненого с огнестрельными ранениями доставили в больницу, где оказывают медицинскую помощь.

На месте работали следственно-оперативные группы Главного и Оболонского управлений полиции. Проводятся необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Стрелку грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Теги: #киев #стрельба #пострадавшие
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