Балух в письме Порошенко рассказал как в симферопольском СИЗО пели гимн Украины

Украинский политзаключенный Владимир Балух написал письмо президенту Украины Петру Порошенко, в котором рассказал как в симферопольском СИЗО пели гимн Украины и предостерег Украину от "зеркального ответа" на агрессию России, сообщил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгозн на своей странице в Фейсбук.

"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день рассии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и не одиночные заключенные пели украинский гимн", - говорится в тексте письма.

В.Балух отметил, что практика террора, которую "непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля", как оказывается, самая живучая из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем.

"Но больше всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла на благо не бывает", - написал он.

Политзаключенный надеется, что горький опыт истории с Россией сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства Украины, чтобы не заходить на "очередной круг кровавых бань", а остановить агрессора, пусть даже понеся при этом временные финансовые потери и некоторых неудобства в бизнесе.

"Буду откровенным я не голосовал за вас на выборах .... Но упорная борьба тех кто попал в лапы ... Делает Вам изрядную честь", - добавил В.Балух в письме президенту.