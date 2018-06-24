События

23:11 24.06.2018

Гражданин Украины пытался вывезти в РФ 7,5кг "травки"

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В пункте пропуска Гоптовка (Харьковская обл) пограничники совместно с сотрудниками фискальной службы задержали направлявшегося в РФ 56-летнего гражданина Украины, который пытался провезти через госграницу в своем автомобиле партию "травки" весом почти 7,5 кг.

Как сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины во время прохождения погранично-таможенного контроля на мужчину "сработала" служебная собака.

"Общей осмотровой группой в составе пограничников и работников фискальной службы было принято решение об углубленном осмотре автомобиля. В ходе осмотра автомобиля в конструктивных особенностях, а именно - под передними крыльями, было обнаружено 46 пакетов с веществом серо-зеленого цвета общим весом почти 7,5 кг", - говорится в сообщении.

Пограничники проинформировали о находке сотрудников СБУ и передали им обнаруженные пакеты вместе с владельцем.

Теги: #рф #харьков #контрабанда
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