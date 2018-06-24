Минэнерго РФ не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи

Минэнерго России не ждет сильных колебаний цен на нефть после решения ОПЕК+ о росте добычи на 1 млн баррелей в сутки, заявил глава ведомства Александр Новак.

"Я думаю, что в пределах достигнутого уровня, примерно плюс-минус колебания (цен на нефть - ИФ) могут быть. Думаю, что сегодняшняя цена отражает полностью ситуацию на рынке, баланс спроса и предложения, она устраивает и потребителя, и производителя. Поэтому думаю, что каких-то сильных колебаний мы не увидим", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".