В субботу боевики восемь раз обстреляли позиции ВСУ, четверо военных ранены

Незаконные вооруженные формирования 8 раз нарушали режим прекращения огня с полуночи по состоянию на 18.00 субботы, четверо военнослужащих получили ранения, сообщается на странице Операции объединенный сил.

"Противник 8 раз нарушал режим прекращения огня, в пяти случаях из запрещенного минского договоренностями вооружения", - говорится в сообщении штаба в соцсети Facebook.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Новотошковское, в котором недавно было много обстрелов, днем было тихо.

В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а позиции ВСУ у Степного и Песков обстреляли из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении боевики значительно активизировали свои действия.

"Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение, запрещенное минского договоренностями. Снаряды калибром 122 мм прицельно летели в сторону наших позиций вблизи Лебединского, Талаковки и два раза - Водяного. С АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино", - отметили в штабе.

Объединенные силы полностью контролируют ситуацию и адекватными ответами заставляют врага прекратить огонь. .

По данным украинской разведки сегодня российские оккупационные войска потеряли военный автомобиль "Урал".