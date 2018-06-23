События

18:59 23.06.2018

В ДТП во Львовской области один человек погиб и 8 травмированы

1 мин читать
В ДТП во Львовской области один человек погиб и 8 травмированы

Один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге "Ковель-Жовква" во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла приблизительно в полдень сегодня поблизости города Великие Мосты.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения. Два легковых автомобиля – "Тойота" и "Мицубиши" - вовремя заметили автомобиль и съехали в кювет. Никто в этих автомобилях не пострадал.

Но "Шкода" врезалась в микроавтобус "Фольксваген", в котором кроме водителя находились 9 иностранцев.

Одна из пассажирок в результате столкновения погибла на месте аварии, остальные пассажиры получили травмы, госпитализировали семерых из них. Также попал в больницу водитель "Шкоды", а водитель микроавтобуса от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель "Шкоды" уснул за рулем.

На месте события работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.

Теги: #дтп #львовская_область
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Харькове автобус въехал в четыре припаркованных машины, пострадавших нет

Женщина-велосипедист погибла, трое подростков-велосипедистов пострадали в ДТП под Харьковом

В Харькове ехавшая на вызов "скорая" сбила подростка в наушниках

В Киеве на проспекте Победы произошло масштабное ДТП, есть пострадавшие

В Херсоне "скорая" сбила насмерть женщину, переходившую дорогу на зеленый свет

В Запорожье за сутки произошло два смертельных ДТП с "маршрутками"

По факту смертельного ДТП с участием полицейского автомобиля в Изюме начато уголовное производство

В ДТП в Киеве пострадало 5 человек, четверо госпитализированы

В Изюме в результате ДТП с участием полицейского автомобиля 1 человек погиб, двое в тяжелом состоянии в больнице

Два человека погибли и пять пострадали в результате ДТП в Запорожье

ПОСЛЕДНЕЕ

В центре Киева в День молодежи перекроют участок на Владимирской - КГГА

Балух переведен в ИВС, за время голодовки он потерял 30 кг веса – Денисова

При взрыве в Аддис-Абебе погиб один человек, ранены более 150-ти

Брат экс-президента Армении подозревается в уклонении от уплаты налогов на более чем $600 тыс.

Денисова просит представителей МККК поскорее посетить Балуха и оказать ему медпомощь

CБУ уличила разыскиваемого Интерполом выходца с Северного Кавказа в подделке документов

В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского

Правоохранители разоблачили мошенника, который по поддельным документам присвоил кинотеатр "Молодежный" в Киеве

В Харькове предотвращен теракт возле памятного знака УПА – СБУ

В Донецкой области задержан боевик с позывным "Святой"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА