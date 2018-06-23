В ДТП во Львовской области один человек погиб и 8 травмированы

Один человек погиб и 8 травмированы в ДТП на автодороге "Ковель-Жовква" во Львовской области, сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции во Львовской области.

По данным полиции, авария произошла приблизительно в полдень сегодня поблизости города Великие Мосты.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля "Шкода" выехал на полосу встречного движения. Два легковых автомобиля – "Тойота" и "Мицубиши" - вовремя заметили автомобиль и съехали в кювет. Никто в этих автомобилях не пострадал.

Но "Шкода" врезалась в микроавтобус "Фольксваген", в котором кроме водителя находились 9 иностранцев.

Одна из пассажирок в результате столкновения погибла на месте аварии, остальные пассажиры получили травмы, госпитализировали семерых из них. Также попал в больницу водитель "Шкоды", а водитель микроавтобуса от госпитализации отказался.

По предварительным данным, водитель "Шкоды" уснул за рулем.

На месте события работает следственно-оперативная группа Национальной полиции.