События

18:11 23.06.2018

В центре Киева в День молодежи перекроют участок на Владимирской - КГГА

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Участок улицы Владимирской в Киеве (от ул. Льва Толстого до бульвара Тараса Шевченко) перекроют в воскресенье, 24 июня, в связи с мероприятиями ко Дню молодежи, сообщает департамент транспортной инфраструктуры Киевской горгосадминистрации (КГГА).

На время перекрытия движения (в период с 00.00 24 июня до 6.00 25 июня) троллейбусы №№ 5, 7, 8, 9, 17, 93Н будут следовать до бульвара Т.Шевченко по маршруту, далее: ул. Леонтовича - ул. Богдана Хмельницкого - ул. Пирогова – бульвар Т.Шевченко, затем по собственному маршруту.

День молодежи в Украине отмечают в последнее воскресенье июня.

Теги: #киев #транспорт
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