Балух переведен в ИВС, за время голодовки он потерял 30 кг веса – Денисова

Украинского политзаключенного Владимира Балуха перевели из Симферопольского следственного изолятора в Раздольненский изолятор временного содержания (ИВС), грозят поместить его в штрафной изолятор, сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Владимира Балуха перевели из Симферопольского СИЗО в Раздольненский изолятор временного содержания, где он подвергается издевательствам и унижениям по национальным признакам со стороны руководителя ИВС. Раздаются угрозы поместить его в штрафной изолятор", - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в субботу.

Она указала, что за время голодовки В.Балух потерял 30 кг веса, что является огромной угрозой его жизни.

"Призываю всех причастных, кто может решить этот вопрос в Российской Федерации, предоставить мне доступ к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху, Александру Кольченко, Станиславу Клыху!" – также призвала Л.Денисова.

Ранее она сообщила, что обратилась к руководителю офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Симферополе Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ и главе региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой срочно посетить В.Балуха и оказать ему квалифицированную медицинскую помощь.

Омбудсмен также выразила обеспокоенность тем, что В.Балух перешел на сухую голодовку.