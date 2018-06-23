При взрыве в Аддис-Абебе погиб один человек, ранены более 150-ти

Один человек погиб, 154 получили ранения в субботу в результате взрыва гранаты на площади Мескель в центре Аддис-Абебы во время выступления премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, сообщил министр здравоохранения страны Амир Аман.

По его данным, шесть человек находятся в критическом состоянии.

Взрыв прогремел в тот момент, когда А.Ахмед завершил выступление на манифестации, на которую собрались тысячи человек.

Глава правительства Эфиопии обвинил в осуществлении этого теракта силы, которые не желают мира в стране и выступают против предпринимаемых им реформ.

А.Ахмед выступал перед большим скоплением народа впервые с момента назначения премьером в апреле. Он возглавил правительство Эфиопии после того, как его предшественник Хайлемариам Десалень ушел в отставку в феврале этого года.