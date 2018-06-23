События

16:52 23.06.2018

Денисова просит представителей МККК поскорее посетить Балуха и оказать ему медпомощь

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Денисова просит представителей МККК поскорее посетить Балуха и оказать ему медпомощь

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к руководителю офиса Международного комитета Красного Креста (МККК) в Симферополе Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ и главе региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой срочно посетить политзаключенного Владимира Балуха и оказать ему медицинскую помощь.

"Обратилась к руководителю офиса МК Красного Креста в г.Симферополь Пьеру-Эммануэлю Дюкруэ и главе региональной делегации МККК в РФ, Беларуси, Молдове и Украине Магне Барту с просьбой как можно скорее посетить Владимира Балуха и предоставить ему квалифицированную медицинскую помощь", - написала украинский омбудсмен на странице в Фейсбуке в субботу и выложила фотокопии соответствующих обращений.

Она также выразила обеспокоенность усилением голодовки В.Балуха и заявила о намерении добиваться встречи с ним: "Владимир Балух, который голодает уже 97-й день, усилил голодовку. Это несет огромную угрозу его жизни! Я делаю и буду делать все, чтобы попасть к нему".

Как сообщалось, 22 июня удерживаемый в СИЗО Симферополя в оккупированном Россией Крыму украинский политзаключенный В.Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

Л.Денисова требует срочно обеспечить ей доступ к В.Балуху.

Теги: #мккк #омбудсмен #денисова #балух
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Интерфакс-Украина
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