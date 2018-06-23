CБУ уличила разыскиваемого Интерполом выходца с Северного Кавказа в подделке документов

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили механизм незаконной легализации в стране лиц, причастных к деятельности международных террористических организаций, задержав выходца с Северного Кавказа, разыскиваемого Интерполом.

Как сообщил в субботу пресс-центр СБУ, оперативники спецслужбы установили, что иностранный гражданин – выходец с Северного Кавказа, находящийся в розыске по линии Интерпола из-за причастности к террористической деятельности, скрываясь от правоохранительных органов, использовал частично поддельный паспорт гражданина Украины. На основании этого документа, выданного на другие данные, он получил паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

По информации СБУ, злоумышленник имел вид на жительство в Украине на личные установочные данные. Этот документ был выдан на основании фиктивного брака и сфальсифицированных документов.

Правоохранители осуществили в Киеве комплекс неотложных следственных действий для документирования противоправной деятельности этого иностранца, ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления.