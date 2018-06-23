В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского

Правоохранители задержали жителя села Курисово Лиманского района Одесской области, который выстрелил из обреза охотничьего ружья в полицейского, а также бросил в сотрудников полиции шумовую гранату.

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области, в субботу в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв в с.Курисово на вызов к 35-летнему психически больному мужчине, который находится на учете как наркозависимый, медики заметили в доме ружье.

На место прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробовое ранение левого предплечья и туловища.

В помещении вместе с нарушителем находилась его мать, указали в полиции.

Правоохранители эвакуировали население с периметра проведения спецоперации "Гром" и задержали мужчину.

"В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование. Оперативный план "Гром" завершен", - проинформировали в полиции.

По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил о попытке правоохранителей задержать этого жителя села.