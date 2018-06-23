События

16:20 23.06.2018

В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского

1 мин читать
В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского

Правоохранители задержали жителя села Курисово Лиманского района Одесской области, который выстрелил из обреза охотничьего ружья в полицейского, а также бросил в сотрудников полиции шумовую гранату.

Как сообщил отдел коммуникации полиции в Одесской области, в субботу в полицию поступило сообщение от врача о том, что, прибыв в с.Курисово на вызов к 35-летнему психически больному мужчине, который находится на учете как наркозависимый, медики заметили в доме ружье.

На место прибыли сотрудники полиции. Увидев правоохранителей, мужчина закрылся в доме и бросил в полицейских шумовую гранату. Затем он выстрелил из ружья в сторону правоохранителей, в результате чего офицер полиции получил дробовое ранение левого предплечья и туловища.

В помещении вместе с нарушителем находилась его мать, указали в полиции.

Правоохранители эвакуировали население с периметра проведения спецоперации "Гром" и задержали мужчину.

"В результате спецоперации злоумышленник задержан. Среди гражданского населения никто не пострадал. На месте происшествия работают специалисты взрывотехнического управления. Проводится расследование. Оперативный план "Гром" завершен", - проинформировали в полиции.

По факту ранения полицейского начато уголовное производство по ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Ранее советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк сообщил о попытке правоохранителей задержать этого жителя села.

Теги: #оружие #полиция #одесская_область #злоумышленник
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Правоохранители разоблачили мошенника, который по поддельным документам присвоил кинотеатр "Молодежный" в Киеве

В Одесской области психически нездоровый мужчина выстрелил из дробовика в полицейского

Убийцу-насильника, жертвами которого в Кривом Роге стали 6 женщин, задержали правоохранители - Аброськин

Студент харьковского вуза задержан по подозрению в торговле оружием

В УСБУ отрицают свою причастность к потасовке и погрому в Харьковском горсовете

Усиление ПВО является приоритетом военно-технического сотрудничества Украины с партнерами – Турчинов

Ожидаемые в 2018г от борьбы с контрабандой $4 млрд могут быть направлены на закупку американских средств ПВО Patriot – Полторак

Турчинов считает необходимым создание в Украине стратегического оружия сдерживания

Стычки в Харьковском горсовете расследуются по статье "хулиганство", задержанных нет – полиция

Возле здания Кабмина полиция задержала человека в маске и с арсеналом оружия (фото)

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове предотвращен теракт возле памятного знака УПА – СБУ

В Донецкой области задержан боевик с позывным "Святой"

Харьковчанин, "инсценировавший" похищение 10 тонн сыра, приговорен к 6 годам тюрьмы

Несколько сотен нелегалов перехвачены у побережья Испании

На Лысой горе в Киеве обнаружена мина времен Второй мировой – ГСЧС

Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности

Двое украинских военных ранены в субботу на Донецком направлении - Минобороны

В деле по хищению средств Госинвестпроекта фигурируют родной и двоюродный братья Каськива

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры реорганизуется в следственное управление, Горбатюк продолжит заниматься "делами Майдана"

И.Геращенко вновь заявляет о готовности передать 23 россиян в обмен на освобождение Сенцова и всех других украинцев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА