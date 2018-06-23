События

16:10 23.06.2018

Правоохранители разоблачили мошенника, который по поддельным документам присвоил кинотеатр "Молодежный" в Киеве

1 мин читать
Правоохранители разоблачили мошенника, который по поддельным документам присвоил кинотеатр "Молодежный" в Киеве

 Сотрудники прокуратуры Киева и Национальной полиции разоблачили злоумышленника, который в 2014 году по поддельным документам незаконно завладел коммунальным кинотеатром "Молодежный" в Святошинском районе столицы.

Как сообщила в субботу пресс-служба прокуратуры Киева, установлено, что в 2014 году этот человек на основании поддельных документов (свидетельства о праве собственности и справки из Киевского городского БТИ) зарегистрировал за собой право собственности на недвижимое имущество, находившееся в коммунальной собственности (кинотеатр "Молодежный"). Стоимость незаконно отчужденного объекта в то время составила более 800 тыс. грн.

22 июня текущего года следователь объявил злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах) и ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины. Готовится ходатайство об избрании ему меры пресечения.

В пресс-службе также сообщили, что на рассмотрении в суде находится иск прокуратуры об истребовании здания кинотеатра из незаконного владения.

Кинотеатр "Молодежный" в Святошинском районе Киева занимает площадь 233 кв.м, является коммунальной собственностью и находится на балансе КП "Киевкинофильм".

Теги: #киев #кинотеатр #прокуратура #злоумышленник
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В Одесской области задержали психически нездорового мужчину, стрелявшего в полицейского

Харьковчанин, "инсценировавший" похищение 10 тонн сыра, приговорен к 6 годам тюрьмы

На Лысой горе в Киеве обнаружена мина времен Второй мировой – ГСЧС

В Шевченковском районе Киева из ТЦ эвакуировали 700 человек из-за сообщения о минировании

В Киеве ночью неизвестные с помощью зажигательной смеси устроили пожар в отделении банка

Столичная прокуратура отстояла в апелляции высшую меру наказания для серийного убийцы женщин

В связи с мероприятиями в парке Вечной Славы Киева 22 июня, будут внесены изменения в работу наземного транспорта

"Дело Мартыненко": суд вернул прокурору обвинительный акт

Киевсовет принял решение о сбережении артефактов, найденных на раскопках Почтовой площади

Ночью под Киевом горел автозаправочный комплекс "БРСМ"

ПОСЛЕДНЕЕ

В Харькове предотвращен теракт возле памятного знака УПА – СБУ

В Донецкой области задержан боевик с позывным "Святой"

В Одесской области психически нездоровый мужчина выстрелил из дробовика в полицейского

Несколько сотен нелегалов перехвачены у побережья Испании

Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности

Двое украинских военных ранены в субботу на Донецком направлении - Минобороны

В деле по хищению средств Госинвестпроекта фигурируют родной и двоюродный братья Каськива

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры реорганизуется в следственное управление, Горбатюк продолжит заниматься "делами Майдана"

И.Геращенко вновь заявляет о готовности передать 23 россиян в обмен на освобождение Сенцова и всех других украинцев

На Закарпатье спасатели помогли детям и взрослым из палаточного городка спустится в село

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА