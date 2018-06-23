В Харькове предотвращен теракт возле памятного знака УПА – СБУ

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры предотвратили в Харькове террористический акт возле памятного знака воинам УПА.

"Сотрудники СБУ задержали злоумышленницу согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины при закладке взрывчатки под памятный знак... Задержанной объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины", - сообщает пресс-центр СБУ.

По информации спецслужбы, задержанная входила в т.н. военно-политическую группу "Харьковское движение сопротивления" (ВПГ "ХДС").

Оперативники спецслужбы задокументировали, что российские кураторы планировали использовать участников группы для того, чтобы устроить ряд терактов на территории региона.

"С 2014 года члены группы специализировались на подрыве национальных памятников, офисов украинских патриотических организаций и личных транспортных средств лиц, входящих в их состав, проведении разведывательной деятельности и распространении среди жителей Харькова материалов антиукраинского, сепаратистского и экстремистского содержания. Контрразведчики СБ Украины установили, что в апреле 2018 года спецслужбы РФ возобновили финансирование деятельности ВПГ "ХДС" для проведения на территории Харькова террористической деятельности. Одна из участниц группы получила от российских кураторов задание взорвать памятник воинам УПА с помощью самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

В ходе санкционированных обысков по месту жительства задержанной участницы группы правоохранители изъяли символику "Д/ЛНР".

Памятный знак УПА в Харькове был установлен в Молодежном парке Харьковским облорганизацией Народного Руха Украины в 1992 году с разрешения Харьковского горсовета. Попытки снести его или разрушить принимались неоднократно, несмотря на то, что памятник находится в 100 метрах от Киевского райотдела милиции.

20 декабря 2006 г. памятный знак был снесен членами Евразийского союза молодежи, но вскоре его восстановили.

Позднее представители левых политических партий неоднократно требовали от городских властей снести памятный знак УПА.

26 апреля 2013 г., неизвестные похитили часть памятника - массивный гранитный камень.

Милиция внесла данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.296 ( хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

6 февраля 2014г памятный крест был похищен неизвестными. Но вскоре его опять восстановили.

В декабре 2014г. памятный знак был взорван неизвестными. Глава Харьковской ОГА Игорь Балута пообещал, что виновные во взрыве будут наказаны, а сам памятный знак - восстановлен.

В ночь на 14 октября 2017 и 14 марта 2018 года неизвестные облили памятный знак УПА красной краской.