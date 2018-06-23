События

15:08 23.06.2018

В Одесской области психически нездоровый мужчина выстрелил из дробовика в полицейского

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Житель одного из сел Лиманского района Одесской области выстрелил из обреза охотничьего ружья в полицейского, а также бросил светошумовую гранату в сотрудников полиции. Правоохранители уговаривают его сдаться.

Как сообщил советник начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк на странице в Фейсбуке в субботу, информация о вооруженном обрезом охотничьего гладкоствольного ружья мужчине, 1982 г.р., который стоит на учете как психически больной человек и наркоман, поступила утром.

Во время проверки он бросил светошумовую гранату в сотрудников Лиманского отделения полиции и совершил несколько выстрелов из ружья, попав одному из полицейских в плечо дробным зарядом. Правоохранителю оказана медицинская помощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

"По факту событий … был введен в действие оперативно-тактический план ГРОМ, на место прибыли усиленные наряды правоохранителей, подразделение КОРД, ГСЧС и медики. С гражданином ведутся переговоры с целью убедить его сложить оружие и сдаться правоохранителям и врачам", - сообщил Р.Форостяк.

В то же время, по его данным, ситуация осложнена тем, что в домовладение зашла мать этого мужчины, она не желает самостоятельно покинуть дом, поэтому есть основания предполагать, что женщина может стать заложником своего сына.

Советник начальника ГУ Нацполиции заверил, что пока есть шанс, правоохранители будут пытаться уговорить мужчину сложить оружие "во избежание штурма и возможной трагедии"

Теги: #оружие #полиция #одесская_область #преступление
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