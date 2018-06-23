События

14:52 23.06.2018

На Лысой горе в Киеве обнаружена мина времен Второй мировой – ГСЧС

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Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили 22 июня во время плановой проверки территории урочища "Лысая гора" (Голосеевский район Киева) минометную мину АС-76 мм времен Второй мировой войны.

Как сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве, группа пиротехников изъяла и уничтожила боеприпас на полигоне.

Всего с начала текущего года на территории столицы изъяты и уничтожены 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.

Теги: #киев #мина #гсчс
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