На Лысой горе в Киеве обнаружена мина времен Второй мировой – ГСЧС

Пиротехники Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям обнаружили 22 июня во время плановой проверки территории урочища "Лысая гора" (Голосеевский район Киева) минометную мину АС-76 мм времен Второй мировой войны.

Как сообщило Главное управление ГСЧС в Киеве, группа пиротехников изъяла и уничтожила боеприпас на полигоне.

Всего с начала текущего года на территории столицы изъяты и уничтожены 649 единиц разнокалиберных взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны.