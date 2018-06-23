Двое украинских военных ранены в субботу на Донецком направлении - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 9 прицельных обстрелов украинских позиций на Донбассе, ранения получили двое украинских военных.

"С полуночи и до 9.00 сегодня наши подразделения уже зафиксировали 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. (…) С начала этого периода, во время боевых действий двое украинских военных получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - говорится в сводке на сайте Министерства обороны Украины.

Ночью и утром на Луганском направлении украинские укрепления вблизи Новотошковского были обстреляны боевиками из минометов 82-мм калибра. Здесь же зафиксировано 12 взрывов мин противника. Украинские защитники открывали огонь в ответ.

На Донецком направлении утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны НВФ. Неподалеку Лебединского, Водяного и Талаковки боевики выпустили по украинским позициям 52 снаряда 122-мм калибра. Вблизи н.п. Широкино и Каменки позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия.