События

14:06 23.06.2018

Двое украинских военных ранены в субботу на Донецком направлении - Минобороны

1 мин читать
Двое украинских военных ранены в субботу на Донецком направлении - Минобороны

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в субботу осуществили 9 прицельных обстрелов украинских позиций на Донбассе, ранения получили двое украинских военных.

"С полуночи и до 9.00 сегодня наши подразделения уже зафиксировали 9 прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск. (…) С начала этого периода, во время боевых действий двое украинских военных получили ранения в районе Лебединского. Сейчас их жизни ничего не угрожает. Военнослужащих безотлагательно эвакуировали в военные госпитали", - говорится в сводке на сайте Министерства обороны Украины.

Ночью и утром на Луганском направлении украинские укрепления вблизи Новотошковского были обстреляны боевиками из минометов 82-мм калибра. Здесь же зафиксировано 12 взрывов мин противника. Украинские защитники открывали огонь в ответ.

На Донецком направлении утром зафиксировано 7 прицельных обстрелов со стороны НВФ. Неподалеку Лебединского, Водяного и Талаковки боевики выпустили по украинским позициям 52 снаряда 122-мм калибра. Вблизи н.п. Широкино и Каменки позиции украинских защитников боевики обстреляли из стрелкового оружия.

Теги: #оос #минобороны #раненые
РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

В пятницу днем боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

На Донбассе с начала года погибли 29 мирных жителей – СММ ОБСЕ

За неделю на Донбассе СММ ОБСЕ зафиксировала около 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня – Хуг

На Донбассе боевики 6 раз обстреляли украинских военных с начала суток

Зафиксировано повреждение Юго-Донбасского водопровода в районе Ясиноватой – МинВОТ

Боевики 29 раз обстреляли позиции сил ВСУ в четверг, ранен один военнослужащий

СММ обнаружила в ОРДО колонну следовавших со стороны РФ грузовиков, что свидетельствует о пополнении арсенала боевиков

Боевики продолжают вооруженные провокации в зоне ООС

Международные учения "Чистое небо-2018" станут самыми масштабными за годы независимости Украины

Харьковчанин, задержанный по подозрению в участии в НВФ "ЛНР", подтвердил присутствие российских военных в ОРДЛО - СБУ

ПОСЛЕДНЕЕ

Несколько сотен нелегалов перехвачены у побережья Испании

На Лысой горе в Киеве обнаружена мина времен Второй мировой – ГСЧС

Луценко пообещал Грицаку разобраться в деле об убийстве по неосторожности

В деле по хищению средств Госинвестпроекта фигурируют родной и двоюродный братья Каськива

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры реорганизуется в следственное управление, Горбатюк продолжит заниматься "делами Майдана"

И.Геращенко вновь заявляет о готовности передать 23 россиян в обмен на освобождение Сенцова и всех других украинцев

На Закарпатье спасатели помогли детям и взрослым из палаточного городка спустится в село

На Закарпатье выпал снег, спасатели ищут палаточный городок для эвакуации детей

Население Восточной Европы резко сокращается, Западной - растет, отмечают демографы

Порошенко поздравил госслужащих со 100-летием государственной службы в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА