События

12:56 23.06.2018

Департамент спецрасследований Генпрокуратуры реорганизуется в следственное управление, Горбатюк продолжит заниматься "делами Майдана"

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Департамент спецрасследований Генпрокуратуры реорганизуется в следственное управление, Горбатюк продолжит заниматься "делами Майдана"

 Департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины трансформируется в следственное управление, начальник этого департамента Сергей Горбатюк по-прежнему будет вести "дела Майдана", сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

"Департамент спецрасследований С.Горбатюка трансформируется в следственное управление, а процкеры (процессуальные руководители – ИФ) переходят в департамент процессуального руководства. (…) Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана - год, пять, десять…", - написала Л.Сарган на странице в Фейсбуке в субботу.

Она пояснила, что такой вариант отделения процессуальных руководителей от следователей происходит для приведения структуры Генпрокуратуры в соответствие с действующим законодательством.

"Главное: в результате реформирования ни один следователь или процессуальный руководитель в "делах Майдана" не будет ни уволен, ни изменен!" – подчеркнула пресс-секретарь.

По ее словам, такая же трансформация ожидает и департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики (в народе - департамент Кононенко-Грановского) и все другие департаменты, в которых сочетаются следствие и процессуальное руководство.

Л.Сарган анонсировала появление соответствующего сообщения по факту реорганизации на сайте Генпрокуратуры.

Ранее народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафа Найем сообщил, что в Генпрокуратуре Украины намерены ликвидировать департамент специальных расследований, который занимается расследованием дел Майдана, а его руководителя С.Горбатюка собираются уволить с занимаемой должности.

Теги: #реорганизация #гпу
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