События

10:26 23.06.2018

На Закарпатье выпал снег, спасатели ищут палаточный городок для эвакуации детей

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На Закарпатье выпал снег, спасатели ищут палаточный городок для эвакуации детей

Спасатели намерены эвакуировать детей из палаточного городка, разбитого возле горы Близница (горнолыжный курорт Драгобрат) из-за резкого снижения температуры воздуха, сообщил глава Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль.

Как информирует персональный сайт Г.Москаля, в ночь на субботу в Раховском районе Закарпатья на высокогорье выпал снег. Там, где находится палаточный городок с 27 детьми, слой снега достигает несколько сантиметров.

"На место выехали спасатели с теплыми одеялами и горячим чаем, в ближайшие часы дети будут доставлены в низинные населенные пункты района. По состоянию на 8 часов утра температура воздуха на высокогорье составляет около 1 градуса тепла", - отметил глава Закарпатской ОГА.

В эфире телеканала "112.Украина" Г.Москаль рассказал, что 27 детей – из Одесской, Харьковской областей и Киева. "Кто организовал (палаточный городок – ИФ) мы пока не знаем, потому что они нигде не регистрировались, хотя должны были сделать это в спасательной службе", - отметил он.

Г.Москаль рассказал, что спасатели говорили с жителями палаточного городка по телефону. "Все живы-здоровы, но тяжело их найти, потому что большой туман… и сами они не знают, где находятся", - отметил он.

Глава Закарпатской ОГА выразил надежду, что в ближайшее время опытные спасатели найдут жителей палаточного городка и эвакуируют их.

Теги: #дети #снег #горы #закарпатье #эвакуация
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