События

05:32 23.06.2018

Два подростка утонули во время купания на Харьковщине

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Тела двух подростков (16 и 18 лет)  найдены в пятницу в р.Сухой Торец в г.Барвенково Харьковской области.

Как сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, 19 июня в Барвенковсское ОП обратились два местных жителя, дети которых пошли гулять и не вернулись домой.

"Выяснилось, что ребята решили в жаркий день искупаться в местной речке. В пятницу их тела были найдены водолазами на дне водоема", - говорится в сообщении.

Информация о происшествии внесена до ЕРДР по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) с пометкой  "без вести пропавший" УК Украины.

Теги: #чп #харьков #подростки
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