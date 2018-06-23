Аброськин поздравил спецназовцев Нацгвардии с окончанием учебного курса

Первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин поздравил с окончанием учебного курса спецназовцев Национальной полиции.

"От имени министра (внутренних дел – ИФ) Арсена Авакова, председателя Национальной полиции Сергея Князева поздравил с окончанием учебного курса спецназовцев Национальной полиции. Сегодня состоялся четырнадцатый выпуск полицейских, которые прошли нелегкие испытания и составили тяжелые экзамены", - написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

В.Аброськин отметил, что 37 полицейские получили сертификаты и их назначат в отделы по проведению специальных полицейских операций управлений "Корд" Тернопольской и Черкасской областей. Он подчеркнул, что этот выпуск завершает полное формирования территориальных подразделений "Корд".

В.Аброськин также поблагодарил партнеров из США за вклад в развитие этого подразделения, за техническую и методическую помощь на пути развития украинской Национальной полиции.

"Уверен, что использование лучших мировых методик обучения, новая структура подготовки кадров уже в ближайшее время покажет свои результаты", - заявил В.Аброськин.