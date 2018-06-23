Харьковчанин, подозреваемый в серийном развращении малолетних, пойдет под суд

Харьковская местная прокуратура №3 направила в суд обвинительный акт в отношении 56-летнего жителя города, подозреваемого в серии развращений малолетних (ч.2 ст.156 УК Украины).

"Жертвами мужчины стали трое мальчиков (2007, 2008 и 2006 г.г. р.р)... Максимальная санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы", - сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

По данным досудебного следствия, первый эпизод датируется летом 2016г. Мужчина познакомился с первоклассником возле школы. Узнав от мальчика, что тот из многодетной семьи, которая находится в тяжелом материальном положении, мужчина пригласил ребенка в гости и обещал помочь материально. Впоследствии, убедившись, что мальчик ему доверяет, стал чаще приглашать его домой, где смотрел с ребенком порнографическое видео, касался его и пытался снять одежду. В январе 2017 года подозреваемый познакомился с младшим братом первой жертвы. В отношении него действовал по аналогичной схеме. Подозреваемый платил обоим мальчикам за молчание.

Третий эпизод произошел в апреле этого года в одном из харьковских бассейнов, где мужчина несколько раз заводил беседу с одним из детей в раздевалке, пытаясь развращать его. Но ребенок испугался, убежал из раздевалки и рассказал все маме. Женщина вызвала полицию.