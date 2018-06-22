В пятницу днем боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе

В течение суток пятницы с 07.00 утра до 18 .00 боевики продолжали вооруженные провокации против украинских войск на Донбассе, 7 раз нарушив режим прекращения огня, в одном случае из запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"В ходе боевых действий текущих суток потерь среди украинских защитников нет. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении, опубликованном на странице пресс-центра в соцсети Фейсбук в пятницу вечером.

В информации отмечается, что на Луганском направлении по позициям в районе населенного пункта Новотошковское враг один раз применил артиллерию калибром 122-мм и гранатометы, а по позициям ВСУ у Троицкого – из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

"Адекватный ответ наших военных заставил противника прекратить провокацию", - подчеркнули в штабе ООС.

Кроме этого, в Донецкой области против дислоцирующихся у населенного пункта Зайцево украинских военных боевики использовали гранатометы и стрелковое оружие.

"На Мариупольском направлении враг проявлял незначительную активность. Из стрелкового оружия вел огонь по нашим позициям вблизи Каменки, Лебединского и Гнутово", - добавили в пресс-центре штаба операции.